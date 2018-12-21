تيليتون سطوح بيروت يجمع كل الأقطاب السياسية والحزبية للسنة السادسة على التوالي

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يجمع تيليتون سطوح بيروت كل الأقطاب السياسية والحزبية للسنة السادسة على التوالي ليلة 23/12/2018 مع داليا داغر عبر ال-OTV إبتداءً من الساعة السابعة إلا ربع، يقوم Telethon Stouh Beirut 2018 مع الاعلامية داليا داغر بجمع مساعدات لأكثر من 14 حالة تتوزع بين الفقر المقذع وأطفال لديهم حالات مرضية ملحّة وبحاجة للعلاج.

و سيشاركنا أكثر من 40 ضيف خلال الحلقة منهم:

السيدة شانتال عون باسيل

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة غسان حاصباني

وزير الاقتصاد رائد خوري

وزير السياحة افيديس كيدانيان

النائب نديم الجميّل

النائب الياس حنكش

النائب زياد أسود

النائب ابراهيم كنعان

النائب ميشال معوض

النائب نعمت فرام

الاعلامية رابعة الزيات

الاعلامي زاهي وهبه

الدكتور انطوان معلوف

القاضي جورج عطية

كابتن رلى حطيط

السياسي دافيد عيسى

الاعلامية مي شدياق

السيد فادي بربر

السيد نيكولا موصللي

الاعلامية نعمت عازوري

الاعلامية ريميال نعمة

الاعلامية نورا خوري

السيد فادي علامة

السيد غسان جواد

السيدة سوسن خنافر

السيد عبدو عتيّق

السيدة هنادي حداد

السيدة ريتا لمع

رئيس بلدية الدكوانة انطوان شختورا

السيدة مارتين قتيلي

السيدة روزان الشاعر

السيدة حياة ارسلان

السيدة ليندا دوغان

السيد روجيه عازار

السيد تاني حنا

السيدة جاكلين قاصوف

السيد هادي داغر

السيدة كورين أشقر

الأب هاني طوق

السيد فادي رومانوس

السيد ربيع الهبر

السيد زياد شويري

السوبرانو تانيا قسيس

دانيا نصولي

ألدكتور جان بيار كلوش



تتم المساعدة عبر المشاركة والاتصال على الأرقام التي ستظهر على الشاشة خلال الحلقة مباشرة على الهواء يوم الأحد 23/12/2018 مع داليا داغر عبر شاشة ال-OTV إبتداءً من الساعة السابعة إلا ربع

مجموع المبلغ المطلوب هو ما يعادل 450.000$

أو التبرّع من خلال الخطوات التالية:

ارسال check بإسم جمعية "ع سطوح بيروت"

او تحويل المساعدات عبر رقم الحساب أدناه:

‏CREDITBANK:

‏LBP: IBAN LB86 0103 0012 1002 8590 2712 2001

‏USD: IBAN LB85 0103 0012 1012 8590 2712 2004

‏Swift code: CBCBLBBE

‏Beneficiary: 3a Stouh Beirut

أو

BLOM BANK

LBP IBAN LB56 0014 0000 3201 3042 3016 2619

USD IBAN LB91 0014 0000 3202 3042 3016 2618

swift: BLOMLBBX

Beneficiary: 3a Stouh Beirut

أو عبر

خدمة OMT INTRA لتحويل الأموال داخل لبنان اسم المستلم STOUH BEIRUT

كما يمكنكم الدخول على الموقع الخاص بنا للتبرّع online

www.stouhbeirut.org

أو الاتصال بمكتبنا على الرقم: 0096170388389

ويمكنكم الاطلاع على الحالات عبر الملف أدناه: