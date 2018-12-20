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ريما فقيه ترد على مايا رعيدي بعدما حملتها مسؤولية خسارتها..والاخيرة تطالب بالحقيقة

20
DECEMBER
2018
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صيدا اونلاين - كانت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي قد شاركت منشورًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي اتهمت فيه بطريقة غير مباشرة ريما فقيه بأنها السبب خلف خسارتها في مسابقة ملكة جمال العالم حيث كتبت: "تلقيت الكثير من التعليقات الإيجابية من بلدي ومن كل أنحاء العالم الذين دعموني ورجحوا وصولي إلى Top 5 إنما غيابي عن الTop 20 شكّل صدمة لكل العالم ولي أيضاً. لست مصدومة لنفسي لأنني أعرف أني عملت جاهداً من كل قلبي وروحي في كل خطوة بالمسابقة. إن أملي خاب تحديداً لأن بعض الأشخاص وصلوا إلى Bangkok في اللحظة الأخيرة أي قبل المسابقة بليلة واحدة فقط وكان من المفترض تواجدهم قبل ذلك وهذا ما سبب الإرتباك لأسباب لا أعرف تفاصيلها بعد. على أمل أن المسؤولة عن مسابقة ملكة جمال لبنان ريما فقيه قادرة على الإيجاب عن هذه الأسئلة".

 
وبعد هذا التعليق الذي أثار جدلصا كبيرصا ردت ريما فقيه بطريقتها الخاصة على رعيدي حيث كتبت لها: "انا فخورة جدا بك. هذه المشاركة الثانية في حياتك بمسابقة ملكة جمال، وانظري ماذا انجزتِ"، مشيرة الى أن قواعد المسابقة لهذا العام كانت من الاصعب، ومع ذلك "انت ملكة بنظري وبنظر لبنان، انا كتير فخورة بكل شي عملناه".
 
إلا أن رعيدي عادت وقررت كلامها الامر الذي عرضها لإنتقادات كثيرة، وكتبت مايا: ""شكرا ريما فقيه على المجهود الذي بذلته، وانا فخورة أيضا بما قدمت. لكنني ما زلت لا أعلم ماذا ومن يردعك من قول الحقيقة. جل ما اعرف أن جميع اللبنانيين ينتظرون الحقيقة وجميعنا يعلم أنها ستبان يوم ما."
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