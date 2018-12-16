الكشف عن أسرار الموسم الثالث من "ديو المشاهير"

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للعام الثالث على التوالي، تطلّ مقدّمة البرامج والإعلامية أنابيلا هلال صعب، لترافق جمهور محطة MTV اللبنانية، في تقديم موسم جديد من برنامج “ديو المشاهير” Celebrity Duets مع 13 متبارياً من مشاهير لبنان والوطن العربي الذين يشاركون في مسابقةٍ غنائية ذات أهداف خيرية، حيث يتبرّع كلّ واحدٍ منهم بالمبلغ الذي يفوز به إلى جمعية خيرية من اختياره.

أنابيلا وفي دردشةٍ مع “لها”، عبّرت عن سعادتها بالعودة من خلال “ديو المشاهير”، معتبرةً أنّه بات موعداً ثابتاً في كلّ عام ينتظره الجمهور ومحبّو برامج الترفيه، كما وأنّ المحطة العارضة تدرك جيداً كيف توظّف عنصر المفاجأة والإبهار في حلقات البرنامج بدءاً من الديكورات مروراً بالضيوف والمفاجآت الغنائية. وعن تشكيلة النجوم الجديدة في هذا الموسم، تقول هلال إنّها تعرفهم جميعاً وقد باتت أقرب إليهم خلال التمارين والتحضيرات للعروض المباشرة، لا سيّما في الأسابيع الأولى، حيث تكون جلسات التعارف كثيفة، لافتةً إلى أنّ البعض يتمتع بمواهب غنائية حقيقية، كما حصل العام الفائت مثلاً مع النائب اللبناني مصباح الأحدب والنجمة داليدا خليل والمذيع جيري غزال، فبرزت مواهبهم الفنية بوضوح، وبالتالي رفضت الكشف عن رأيها بالمواهب، تاركةً الحُكم للجمهور، ومشيرةً إلى أنّ المسابقة هذه بمثابة لعبة تتضمن جولات عدة يشارك فيها الجمهور والمشترك ولجنة التحكيم على حدٍّ سواء. وككلّ عام، تخصص أنابيلا هلال وقتاً للتحضير مع فريق عملها لكلّ إطلالات البرنامج، وتَعِد الجمهور ومحبّيها هذا العام بأن تكون إطلالاتها، كما جرت العادة، مواكبةً لموضة وصيحات منصّات عرض دور الأزياء العالمية. وعندما حاولنا معرفة ما إذا كانت ستغنّي هذا العام أيضاً، بعد مشاركتها الفنان “أبو” مقطعاً من أغنية “3 دقات” في الموسم الفائت، قالت أنابيلا: “محطة MTV تحبّ المفاجآت وأنا كذلك، وغنائي في الموسم الفائت أتى وليد الصدفة وكانت حركة عفوية... لا أعلم ما إذا كنتُ سأغنّي أم هناك مفاجأة أخرى... ما عليكم سوى متابعتنا في سهرة كلّ ليلة أحد”. أمّا عن الإضافة التي يُشكّلها “ديو المشاهير” في مسيرة أنابيلا هلال، فتختتم حديثها قائلةً: “هذا البرنامج مدلّل بالنسبة إليّ، وهو خطوة إضافية في رحلة صعودي إلى القمة. فقد لعبتْ برامج كثيرة دوراً في تطوير مسيرتي الإعلامية، ولـ”ديو المشاهير” مكانة خاصّة في قلبي، لا سيّما أنّه أعادني إلى الجمهور اللبناني الذي كنتُ غائبة عنه، وصدّقني ليس هناك أجمل من أن تلمس محبّة الناس وأهل بلدك عندما تلتقي بهم في الشارع”.

(لها)