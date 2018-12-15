بالصور - "رجل" ينافس حسناوات العالم على لقب ملكة جمال الكون

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بينما تستعد حسناوات دول العالم، للمشاركة في الحفل النهائي لمسابقة ملكة جمال الكون في بانكوك يوم الاثنين المقبل، يلفت الأنظار في فعاليات هذا العام "رجل" تحوّل إلى امرأة توّجت فيما بعد بلقب ملكة جمال إسبانيا.

وتشارك المتحولة الإسبانية، لأول مرة في تاريخ المسابقة الممتد منذ 66 عاما، وبعد أن طوى القائمون عليها في 2012 شرطا كان يمنع من "لم تولد كامرأة" من المشاركة في المسابقة العالمية.

وقالت ملكة جمال إسبانيا أنجيلا بونس البالغة من العمر 27 عاما في تصريحات نقلتها فرانس برس: "أنا امرأة قبل أن أولد، لأن هويتي هنا" مشيرة إلى رأسها. وأضافت أن الأعضاء الأنثوية أو الذكرية ليست ما يحدد هوية الشخص.

وفي يونيو من العام الحالي، وفي سابقة تاريخية أصبحت بونس أول متحولة تفوز بلقب ملكة جمال إسبانيا، وتأهلت لتمثيل بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون Miss Universe 2018.

وتنافس بونس في حفل ملكة جمال الكون لهذا العام 94 حسناء، في زيادة على العدد الذي شارك في مسابقة العام الماضي حين شاركت 92 ملكة جمال في المنافسات.

ويقدم الحفل الكوميدي الأميركي الشهير ستيف هارفي والعارضة الأميركية أشلي غراهام.

وسبق الحفل النهائي للمسابقة هذا العام، جدل سببته ملكة جمال أميركا التي سخرت من إحدى زميلاتها قبل أن تضطر إلى الاعتذار.