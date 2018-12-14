بالصور - زين العمر ينجو من حادث سير مروع!

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نجا الفنان اللبناني زين العمر من حادث سير مروع اقتصر على الاضرار المادية مساء امس الخميس.



وطمأن “زين” الجمهور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الى انه بخير والله انقذه بأعجوبة من الموت مساء امس اثر حادث سير مروع.



ونشر “زين” مجموعة من الصور لسيارته المتضررة جراء الحادث الكبير وقال: “شكراً الك يا مار شربل بشكرك يا يسوع إنك خلصتني من الموت مبارح بالليل الله خلصني بأعجوبة يا يسوع الحبيب يللي ما بتترك حدا”.



ثم غرّد زين العمر قائلاً: “نشكر كل المحبين في لبنان والعالم حماكم الله جميعاً ومنشكر محبتكن خرج الفنان زين العمر من المستشفى وهو بألف خير بعد نجاته بأعجوبة من حادث خطير على طريق سهيلة كسروان نشكر العناية الالهية لانه نجا بأعجوبة”.



تلقى زين العديد من التعليقات المتمنية له السلامة بعد الحادث.