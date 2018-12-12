فنان لبناني شهير ينجو من الحادث الارهابي في ستراسبورغ!

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طمأن النجم جوزيف عطية الجمهور الى أنه بخير وذلك بعد حادث اطلاق النار في سوق لعيد الميلاد في مدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا.



وكان جوزيف قد وصل الى مدينة ستراسبورغ لقضاء بعض الوقت بمناسبة اقتراب عيد الميلاد المجيد خاصة ان هذا السوق يعتبر من أشهر اسواق العيد في العالم.



وكان “عطية” يشارك الجمهور بكافة تفاصيل رحلته عبر انستاستوري الى ان وقع الحادث.



جوزيف طمأن محبيه وأكد ان كل شيء على ما يرام وانه كان على مسافة قريبة من مكان وقوع الحادث الارهابي حيث علق في المطعم.



وكان نائب وزير الداخلية الفرنسي لورون نونيز قد لفت الى إن البحث عن المشتبه به في هجوم ستراسبورج ما زال جاريًا.



نذكر ان الحادث ادى الى وقوع اربعة قتلى وعدد من الجرحى.