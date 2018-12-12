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اليسا ومارسيل غانم؟!

12
DECEMBER
2018
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زكية الديراني


تحرص اليسا على الظهور دائماً على شاشة mtv بحكم العلاقة التي تجمعها بآل المرّ القائمين على الشاشة. قبل أسابيع، تسرّبت أخبار مفادها أن المغنية اللبنانية ستحلّ ضيفة قبل نهاية العام الحالي على أحد البرامج الثلاثة: «ديو المشاهير» (كل أحد) الذي إنطلق أخيراً وتقدمه أنابيلا هلال، أو «منّا وجر» (كل إثنين 21:45) الذي يتولاه بيار رباط، وبرنامج «صار الوقت» (كل خميس 21:45) لمارسيل غانم. لكن كانت الكفّة نالت للعمل التلفزيوني السياسي، على إعتبار أن صاحبة «عبالي حبيبي» دائمة الحضور في برامج الـ «توك شو».

 

في هذا السياق، يكشف مصدر لـ«الأخبار» أن اليسا ستصوّر حلقة خاصة مع غانم تعرض في 27 كانون الأول (ديسمبر) الحالي. الحلقة ستكون أشبه بحصاد 2018، خاصة بعدما كشفت المغنية في الصيف الماضي عن إصابتها وتعافيها من سرطان الثدي بأغنية «إلى كل اللي بحبوني» التي صوّرتها المخرجة أنجي جمال. الحلقة ستكون داخل استديو «صار الوقت» وتتضمّن جولة على مشاريع اليسا في العام الماضي والمستقبل. إذاً، يبتعد غانم عن الحوارات السياسية في آخر حلقة له من 2018، ويخصص حلقة ميلادية على أن يعود لإستكمال حلقاته السياسية بداية 2019.

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