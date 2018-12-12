ماجد ترمس يطلق "قلل ناسك" وهذه التفاصيل

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اصدر الفنان اللبناني ماجد ترمس اغنية منفردة جديدة في الايام القليلة الماضية وتحمل عنوان "قلل ناسك" ، الاغنية باللهجة اللبنانية وتحمل الطابع الاجتماعي الحزين ، وهي من كلمات والحان ماجد ترمس ، وتوزيع حسام الصعبي. وبعد ان قام بطرحها رسمياً عبر موقع يوتيوب للفيديوهات العالمية ،

كشف لنا في دردشة سريعة معه انه سيقوم بإطلاقها ايضاً عبر تطبيق "انغامي" في الايام المقبلة. وعن فكرة تصويرها على طريقة الفيديو كليب يقول بان الفكرة ليست واردة حالياً ولكن عندما اقرر تصوير فيديو كليب جديد سيكون للاغنية القادمة. نتمنى كل التوفيق لماجد ترمس في هذا العمل الجديد على امل ان يحقق النجاح والانتشار المطلوب.

يمكنكم للاستماع الى الاغنية على اليوتيوب .