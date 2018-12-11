مفاجأة رولا شامية.. على هذه الشاشة!

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زكية الديراني



تعتبر رولا شامية من الوجوه النسائية الكوميدية التي برعت في مجالها. صحيح أن الممثلة اللبنانية، لم تشارك في مسلسلات أو أفلام بشكل واسع، لكن حضورها على الشاشة باسكتشات كوميدية أعطاها هوية خاصة بها.

فرولا وجدت مكانها المريح في المشاريع التلفزيونية الساخرة، وواكبت أهمّ البرنامج المضحكة أبرزها slchi (إنطلق عام 1998)، لتعود من بعدها وتحجز مكاناً إلى جانب عادل كرم وعباس شاهين ونعيم حلاوي في برنامج «لا يملّ». وقد شكلوا قبل نحو أربعة سنوات فريقاً ناجحاً بـ«ما في متلو» (قناة mtv). لكن الأخير توقف بثه في الخريف الماضي على شاشة المرّ، ومن بعدها غابت الممثلة كلياً عن الشاشة. بين الفترة والأخرى، كان يُحكى أن رولا تحضّر لبرنامج كوميدي تقدّمه وحدها، لكن الخبر لم يتحقق على أرض الواقع وبقي مجرّد طرح لم تتبنّاه أيّ شاشة محلّية.



بعد غياب عن الكاميرا، تعود رولا للأضواء حيث تقدّم سهرة رأس السنة التي ستعرضها قناة «الجديد». ستكون ليلة وداع 2018 الخطوة الأولى بالتعاون بين الممثلة والقناة، وربما يشهد العام الجديد تعاوناً جديداً بينهما. وخلال هذه الامسية، تستضيف رولا مجموعة من النجوم من بينهم: معين شريف، وسعد الصغير، وباسكال مشعلاني وغيرهم، إضافة إلى مجموعة من الاعلاميين العاملين في «الجديد». هكذا، تعود الفنانة للوقوف أمام الكاميرا، لتكون من الوجوه المحبّبة و«الخفيفة الظلّ» التي ستعطي نكهة خاصة للسهرة.