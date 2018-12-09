أول صورة واضحة لتوأم أمل وجورج كلوني

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تمكن بعض المصورين من التقاط أول صورة واضحة لتوأم النجم العالمي جورج كلوني من زوجته اللبنانية الأصل أمل علم الدين. فقد شوهدت المحامية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، أمل كلوني، في شوارع نيويورك وهي تحتضن توأميها، إيلا وألكسندر، البالغين مع العمر 18 شهرا.

وبحسب موقع “thefrisky”، فإن هذه أول صورة واضحة المعالم للتوأم اللذين يشبهان والدهما بشكل مذهل.

وظهر التوأم في كامل أناقتهما، وهما يرتديان الجينز وأحذية رياضية بيضاء اللون، وارتدت الطفلة إيلا شالاً أبيض وقبعة من الصوف بينما ارتدى ألكسندر سترة سوداء.

وكان كلوني وزوجته أمل قد أبقيا إلى حد كبير التوأم بعيدين عن الأضواء منذ ولادتهما في حزيران 2017.