living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تهديد بالقتل للأمير هاري بسبب ميغان ماركل...صورة مخيفة ووصف بالخائن

9
DECEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف تحقيق أجرته قناة BBC أنّ الأمير هاري تلقى تهديدات بالقتل من قبل مجموعة وصفت بالنازية.
 
وأشار التحقيق إلى أن مجموعة "نازية بريطانية جديدة" تطلق على نفسها تسمية Sonnenkrieg Division دعت إلى قتل الأمير بسبب زواجه من ميغان ماركل. وأعادت السبب إلى أن الأخيرة تنتمي إلى عرقين مختلطين ولا تنتمي إلى عالمه.
 
وبحسب القناة، نشرت المجموعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لدوق ساسكس مع شعارها وصورة مسدس موجه إلى صدغه وعبارة: "على الموعد لاحقاً، خائن العرق".
 
وأفاد موقع مجلة "غالا" الفرنسي بأن الأسرة الملكية تأخذ هذا التهديد على محمل الجد، مع اقتراب موعد ولادة طفل الأمير وميغان ماركل.
 
وذكّر بأن المجموعة أسست من قبل أندرو دايموك، وهو طالب في جامعة "باث" ويبلغ الـ21 من عمره.
 
إلا أنه نقل عنه نفيه أي ارتباط له بهذه التهديدات، وذلك رغم نشر مجموعته، عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسائل كثيرة تشجع على العنف وتقيم الدعاية لأدولف هتلر وتشارلز مانسون.
 
ولفت تحقيق الـBBC إلى أنه تم منذ أشهر تم إلقاء القبض على قائد المجموعة براندون راسل، بسبب تصنيعه القنابل، كما اعترف، بحسبه، عضوان منها بقتل أفراد من الشرطة. وقد وضعت القناة هذه المعلومات بتصرف السلطات.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout