تهديد بالقتل للأمير هاري بسبب ميغان ماركل...صورة مخيفة ووصف بالخائن

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كشف تحقيق أجرته قناة BBC أنّ الأمير هاري تلقى تهديدات بالقتل من قبل مجموعة وصفت بالنازية.

وأشار التحقيق إلى أن مجموعة "نازية بريطانية جديدة" تطلق على نفسها تسمية Sonnenkrieg Division دعت إلى قتل الأمير بسبب زواجه من ميغان ماركل. وأعادت السبب إلى أن الأخيرة تنتمي إلى عرقين مختلطين ولا تنتمي إلى عالمه.

وبحسب القناة، نشرت المجموعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لدوق ساسكس مع شعارها وصورة مسدس موجه إلى صدغه وعبارة: "على الموعد لاحقاً، خائن العرق".

وأفاد موقع مجلة "غالا" الفرنسي بأن الأسرة الملكية تأخذ هذا التهديد على محمل الجد، مع اقتراب موعد ولادة طفل الأمير وميغان ماركل.

وذكّر بأن المجموعة أسست من قبل أندرو دايموك، وهو طالب في جامعة "باث" ويبلغ الـ21 من عمره.

إلا أنه نقل عنه نفيه أي ارتباط له بهذه التهديدات، وذلك رغم نشر مجموعته، عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسائل كثيرة تشجع على العنف وتقيم الدعاية لأدولف هتلر وتشارلز مانسون.

ولفت تحقيق الـBBC إلى أنه تم منذ أشهر تم إلقاء القبض على قائد المجموعة براندون راسل، بسبب تصنيعه القنابل، كما اعترف، بحسبه، عضوان منها بقتل أفراد من الشرطة. وقد وضعت القناة هذه المعلومات بتصرف السلطات.