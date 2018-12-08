رانيا يوسف: أظهرت صور الفستان للمحققين لأثبت أن به بطانة داخلية

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كشفت الممثلة رانيا يوسف أنها أظهرت للنيابة صور فستانها الذي تسبب لها بأزمة بعد أن ارتدته في ختام مهرجان القاهرة السينمائي وقالت في مداخلة هاتفية مع "فرنسا 24" إنها أظهرت صور الفستان كاملة على المحققين، كي تثبت لهم أن الفستان كانت به بطانة داخلية، وهي سبب الأزمة التي حدثت لها.



وأضافت أن "مصر فيها حرية، لكن لها حدود مثل باقي الدول العربية، حيث لا يصحّ أن تظهر صور بهذا الشكل، وأكدت أن المحامين لم يسحبوا الشكاوى ضدها لأن القانون المصري لا يسمح للمحامي التنازل عن الشكوى إذا وصلت للنائب العام، وما قيل عن تنازلهم عن القضية كان دعاية.

RT