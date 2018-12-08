إلقاء القبض على فنانة شهيرة وتهمتها ستفاجئكم

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في حادثة اثارت الرأي العام العالمي، اعتقلت قوات الأمن الكوبية الفنانة تانيا بروغيرا البالغة من العمر 49 عاماً للمرة الثالثة خلال ثلاثة أيام، فيما كانت تستعد للتظاهر ضد قرار حكومي يهدد حريّة التعبير والإبداع.

الفنانة إيريس رويس منسقة حملة الاعتراض على القرار الحكومي الذي يحمل الرقم 349 قالت عن اعتقال زميلتها بروغيرا: "أبلغها جهاز أمن الدولة أنها إن خرجت من بيتها ستُعتقل.. وأوقفت فعلاً".

بروغيرا كانت صرحت قبل اعتقالها للمرة الثالثة لوكالة "فرانس برس" بأنها تنوي التظاهر أمام وزارة الثقافة، مشيرة الى أنها أوقفت لوقت قصير لم يتعدَّ بضع ساعات.

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