سيرينا ويليامز تنصح صديقتها ميغان ماركل بأن تتوقف عن التصرف «بِلُطف مبالغ فيه»

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عربي بوست - بدأت نجمة التنس سيرينا ويليامز تنصح صديقتها ميغان ماركل، التي تنتظر قدوم مولودها الأول من الأمير هاري بأن تتوقف عن التصرف «بِلُطف مبالغ فيه».

استهلّت سيرينا حديثها مع مجلة People في افتتاح خط إنتاج الملابس الخاص بها في ميامي، قائلة إن الدوقة ميغان لم تتغير رغم أنها أصبحت حالياً أحد أفراد الأسرة الملكية. قُلت لها «كيف حالك؟» فقالت لي: «بل كيف حالك أنت؟» فقلت لها: «أنت لطيفة للغاية، لكني أسألك بحق، كيف حالك؟». وقلت لها: «أرجوك توقفي عن التصرف بهذا اللطف.. بربك ألست حاملاً، ألا يُفترض أن تؤثر هرمونات الحمل على حالتك المزاجية، فلماذا إذاً تتصرفين بهذا اللطف؟». وتابعت سيرينا قائلةً: «لكن هذه هي طبيعتها، لقد كانت دائماً هكذا»، وفق ما نقلته صحيفة Daily Mail البريطانية. إذ أنجبت سيرينا طفلها الأول في سبتمبر/أيلول عام 2017 من زوجها أليكسس أوهانيَن، الشريك المؤسس لموقع رديت، وفي حين ما زالت أسطورة التنس تعطي العديد من النصائح للأم المستقبلية، إلا أنها مازالت تتلقى نصائح أكثر من الأميرة، على حد قول سيرينا. فقد كان لديها نصيحة بسيطة لكن فعَّالة لكل الأمهات الجدد، والتي تعلمتْها في وقت مبكر من حياتها.

إذ قالت سيرينا: «سيحدث الأمر في النهاية، لا أدري ما الذي سيجري، فأنا لم أكن أعلم كيف سأنجب طفلاً، لكن هذا ما حدث في النهاية. هذا جنوني حقاً، لقد تغيرتُ تماماً، وتحوّلت حرفياً من شخص لآخر. ولذا، أقول: «سيحدث الأمر في النهاية».

أشادت ميغان بصديقتها سيرينا في مقابلة عام 2017، إِذْ قالت إنها كانت تعلم أن سيرينا ستكون أُماً عظيمة. وقالت ميغان لمجلة Vogue في سبتمبر/أيلول الماضي: «ستكون سيرينا أُماً رائعة، بل ستكون أفضل الأمهات على الإطلاق؛ لأنها شديدة التناغم، إذ إنها توازن بين القوة والتعاطف. وهي بارعة للغاية في غناء الكاريوكي أيضاً، أظن أنها ستضع بصمتها الخاصة على الأغنيات التي تغنيها لطفلها. لا يسعني الانتظار لرؤية ذلك!».

وقد حضرت سيرينا الزفاف الملكي في مايو/أيار مع زوجها أليكسس، كما شجعت ميغان، سيرينا في بطولة ويمبلدون هي ورفيقتها الملكية كيت ميدلتون.

صداقة سيرينا وميغان

وكانت سيرينا وميغان التقتا لأول مرة في مباراة سوبر باول Super Bowl (المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأميركية) في 2010 وسرعان ما صارتا صديقتين. وبعد أربع سنوات فقط، ظهرتا في مباراة سوبر باول لتتنافسا في مسابقة DIRECTV’s Celebrity Beach Bowl.

وبعد عام من لقاء سيرينا، لعبت ميغان دور راشيل زين في مسلسل Suits من إنتاج USA Network، واستمرت في تأدية الدور على مدار المواسم السبعة الأولى من المسلسل.