ماذا يفعل راغب علامة في مقدمة نشرة أخبار الجديد الليلة؟

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كشف السوبر ستار راغب علامة من خلال حسابه الشخصي على تويتر عن مضمون أجدد اعماله الفنية وهي أغنية تحمل عنوان "طار البلد" سيكشف عنها الليلة الخميس خلال نشرة أخبار قناة الجديد الرئيسة عند 7:50 دقيقة



وكتب علامة على التويتر ما يلي: "الليلة في تمام الساعة الثامنة الا عشر دقائق مساء"، في مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد رح يطير البلد... وقبل ما يروح من بين ايدينا ، رح نقلكن بالغنية كيف #طار_البلد على أن يسمع المسؤولين صرخة المواطن.. قبل فوات الأوان!



يذكر أن الاغنية المنتظرة تحاكي اوجاع الناس ووضع البلد وهي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، الحان وتوزيع جان ماري رياشي.