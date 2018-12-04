أحداث ومفاجآت.. إليكم توقعات ماغي فرح للأبراح لشهر كانون الاول

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نشرت مجلّة "سيدتي" أبرز ما تخبّئه الأبراج من أحداث ومفاجآت على الصعيدين العاطفي والمهني خلال شهر كانون الأول 2018، وذلك نقلاً عن الإعلاميّة ماغي فرح.



برج الحمل:

مهنياً: قد تجد نفسك بحاجة للمال في منتصف الشهر وتغامر من أجل الربح السريع من دون اعتبار للنتائج غير المعروفة التي قد تجرك لوضع مالي صعب. تعترضك في بداية الشهر أحداث متتالية تحتاج للذكاء والصبر وتكون محبطاً وضعيفاً.

عاطفياً: يعكّر الشك صفو العلاقة العاطفية مع الشريك، أنت بحاجة لتسمو بتفكيرك عن تلك الترهات لأن الأزمة التي تمر فيها علاقتك معه وقتية وتحتاج للعقلانية. لا تتسرع باتخاذ أي قرار قد تندم عليه في المستقبل.

برج الثور:

مهنياً: تتخلص من أزمة مالية شائكة أربكت علاقتك مع الآخرين، وتستعيد حيويتك وقدرتك على التعامل مع الأمور. قد تتعرض لموقف يمتحن قدرتك على التعامل مع الواقع، كن على المستوى المطلوب ولا تقبل بالحل الوسط.

عاطفياً: سوف تلتقي بالصدفة مع أحد الأصدقاء، وقد يكون أجمل وأمتع لقاء في حياتك لأنه سينتهي بالاتفاق على الزواج.

برج الجوزاء:

مهنياً: يبتسم الحظ وتتاح لك فرصة مالية تحمل في ثناياها أرباحا لم تكن تتوقعها وتوقع عقدا للبدء بتنفيذ مشروع جديد فيه الخير لك. ربما يطلب البعض منك تقديم التنازلات في مواضيع مهنية حساسة وهامة، ولكنك ترفض ذلك؛ إذ يتنافى مع مبادئك وتوجهاتك. قد تشهد خيبة آمل تجعلك تشعر بالإحباط وبعدم الثقة بأحد.

عاطفياً: تعيش الحب الصادق والمتبادل مع الحبيب وتأخذ حياتك العاطفية توجها جديدا في طريق الرومانسية.

برج السرطان:

مهنياً: تبدأ بالتخطيط لمشاريع جديدة وبأسلوب جديد وعقلية اقتصادية ناجحة لتحسين أمورك المالية. تسيطر على بعض الأمور السلبية التي تمنع استقرار أوضاعك العملية والمهنية فتقوم بتنفيذ شيء هام كنت قد خططت له سابقاً.

عاطفياً: تسامح الشريك عن أخطاء قد ارتبكها بحقك وتعيش أجواء رومانسية هادئة.

برج الأسد:

مهنياً: تتلقى الدعم المادي لتأمين مورد مالي إضافي لتنفيذ مشروع أعددت له سابقاً. تضع خطة جديدة بناءة كي تقودك لتحقيق البعض من أهدافك وطموحك. تجد في منتصف الشهر النجاح على الصعيد المهني، وتتقدم بسرعة إلى الأمام أكثر مما كنت تتوقع.

عاطفياً: تعيش بعض التقلبات العاطفية التي تدخل القلق والشك إلى عقلك. ولكن، سوف يزيلها التفاف الأسرة حولك وترابطها في الوقوف إلى جانبك.

برج العذراء:

مهنياً: تواجه مسألة مادية طارئة تتطلب منك وضع النقاط على الحروف، وقد تجد صعوبات في إعادة الأمور إلى نصابها. تنجح في وضع الأساس لمشروع يؤمن مستقبلك المهني والعملي بمساعدة المقربين منك.

عاطفياً: قد تنشغل عن الأسرة أو الشريك جراء الضغوطات والأعمال الكثيرة. حاول أن توازن بين عملك وعلاقتك العاطفية والعائلية.

برج الميزان:

مهنياً: تشهد تحولات ايجابية على الصعيد المهني، تساعدك في زيادة خبرتك وتقوية مركزك. تخوض تجربة مهنية مختلفة وتجد أن سبل النجاح مفتوحة أمامك. احذر من أحد الأقرباء أو بعض الأصدقاء من عملية خداع واحتيال مادي، كي لا تقع فريسة لهم.

عاطفياً: تعيش أجواء مقلقة، احذر التشاؤم واخلق لنفسك أجواء جديدة ومتفائلة: تتلقى خبراً سعيداً من الشريك يتعلق بإنجاز هدف يحقّق طموح الأسرة.

برج العقرب:

مهنياً: تشهد بعض الصعوبات التي لم تكن تتوقعها فتمر بمرحلة من الاستسلام وعدم المبالاة. ولكن، سوف تتجاوزها بفضل قيامك بمشروع أو شراكة مع أحد الأصدقاء والدعم النفسي والمعنوي والمادي من المقربين.

عاطفياً: يتحقق حلمك بلقاء شخص يفهمك ويندمج معك عاطفياً وفكرياً إذا كنت عازباً. أما المتزوج، تحاول إرضاء الشريك بكل الوسائل معيداً النظر في كيفية تعاملك معه، كي تتجاوز الأخطاء التي ارتكبتها بحقه.

برج القوس:

مهنياً: يحالفك الحظ في تحقيق جزء من طموحك متخطياً الصعوبات التي واجهتك. تعيش فترة غنية بالأحداث المهمة لصالحك، وسوف تبدأ بالسير في طريق التميز وتحقق إنجازات تضعك على طريق الثروة المتوسطة.

عاطفياً: سوف تجد الإعجاب من بعض المحيطين، ولكنك تتجه إلى الحفاظ على علاقتك مع الشريك، مضحياً برغباتك الذاتية.

برج الجدي:

مهنياً: تُفتح لك أبواب النجاح على مصراعيها لتدخلها بثقة وتحقق ما تريد من مشاريع تحقق لك الربح. تجد نفسك في مرحلة جديدة وتتخذ قرارات جذرية لتحسين وضعك المهني وتنظر إلى المستقبل بتفاؤل .

عاطفياً: إذا كنت عازباً سوف تعيش الحب الحقيقي بعد طول انتظار وسيكون شعلة تضيء الطريق لتدخل القفص الزوجي. أما إذا كنت متزوجاً، تعيش حالة من اللامبالاة والضياع سببها ضغط الحياة والهروب من أمر لا تريد أن تواجهه.

برج الدلو:

مهنياً: تحصل في منتصف الشهر على موقع جديد ومهم يزيد من قدرتك على تنفيذ أفكارك وآرائك ويجعلك تقترب من تحقيق أحد أهدافك. تحاول البدء بتنفيذ مشروع استثماري ولكنك لا تملك المعطيات اللازمة لتحقيقه فتسعى مع مجموعة من الأصدقاء للتعاون والمشاركة في انجازه.

عاطفياً: تسير عواطفك بشكل فوضوي وخاطئ، وتبدأ جسور الحب مع الحبيب تتصدع. حاول ترميمها وتغلب على تفكيرك السلبي، وأعد النظر في طريقة تعاملك مع الشريك كي تكون علاقتك معه بأمان .

برج الحوت:

مهنياً: تقدم على إنجاز عمل صعب وهام وتنجح بذلك. وتنال عليه التقدير والثناء وتجني بعض الأرباح المالية. وقد تحصل أيضاً على أموال غير متوقعة وقد يكون ذلك عن طريق إرث أو جائزة مما ينعش وضعك المالي وتُنهي بذلك أزمتك المادية التي تعرضت لها .

عاطفياً: سوف تجد أن الحبيب غامض وهوائي ومتقلب، كن متحفظاً في تعاطيك معه، وانظر بعين ثاقبة لترى أين الخطأ وأين الصواب في علاقتك مع الحبيب حتى تجعلها ناجحة.