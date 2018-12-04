بالصورة: هل تخطت ملكة جمال لبنان الخطوط الحمراء في 'ملكة جمال الكون'؟

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نشرت ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي فيديو جديداً من كواليس حفل "ملكة جمال الكون"، وقد ظهرت رعيدي في غاية الجمال والانوثة بشعر "Curly"، على غير المعتاد، إذ اعتدنا ان نرى رعيدي بشعر ناعم.

ولكن وفي المشاهدات أيضاً، ظهرت رعيدي بفستان أحمر مثير جداً وقصير، فتساءل المتابعين إن كان الفستان يتخطى الحدود الحمراء!

وكانت رعيدي تصدّرت قائمة الأوفر حظًا للفوز بلقب ملكة جمال الكون، وذلك بعد حلولها في المرتبة الخامسة بعد ملكات جمال الفيلبين، جنوب أفريقيا، فييتنام وبورتو ريكو، نشرت صورًا جديدة لها عبر حسابها على "إنستغرام".