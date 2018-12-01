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تغييرات كبيرة في حياة مواليد هذه الأبراج في عام 2019

1
DECEMBER
2018
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تشرف سنة 2018 على نهايتها، ويترقب الجميع ما تخبئه الأبراج من توقعات للعام 2019 .
 
وأما المفاجأة فهي أن بعض مواليد تلك الأبراج قد يشهدون تغييراً كبيراً في حياتهم في السنة الجديدة.
 
الجوزاء: من الممكن أن تشهدي تطوراً كبيراً على مستوى حياتك المهنية. فقد تجدين الحل لمشكلة كبيرة واجهتها مؤخراً، أو قد تحصلين على ترقية. لكن احرصي على عدم ارتكاب الأخطاء لأن الكثير من العيون تترصدك.
 
الثور: العام 2019 قد يدفعك إلى الخروج من عزلتك والتخلص من الروتين الذي عشته في الأشهر الأخيرة. قد تفتح أمامك الكثير من الأبواب. ولهذا عليك استغلال الفرص ومحاولة التكيّف مع المتغيرات لكي تحصلي على أفضل النتائج.   
 
الأسد: يشكل العام المقبل مرحلة انتقالية مهمة بين حياتك السابقة وأيامك المقبلة. ولهذا عليك أن تتحلي بالجرأة لاجتياز كل المصاعب. وليس عليك أن تحسبي ألف حساب لكل خطوة تقومين بها. فنتائج جهودك قد تكون مضمونة.
 
العذراء: من الممكن أن تفاجئي بضرورة قيامك ببعض المهمات غير المتوقعة. وليس عليك الارتباك لأن هذا قد يعطل تفكيرك. إذاً من المهم أن تحرصي على التخطيط وأن تتخلي عن خوفك.  
 
الجدي: من الممكن أن يدفعك العام الجديد إلى ترك مكان إقامتك أو بلدك لفترة موقتة أو دائمة. وهذا ما يقلب روتين حياتك رأساً على عقب. أما أفضل ردّ فعل فهو أن تتحلي بالصبر وأن تتقبلي الواقع وتعيشي انطلاقاً منه وليس بدافع من خيالك.
 
الحوت: ما توقعته من أحداث قد يقع هذا العام. فمن الممكن أن تواجهي مواقف لطالما تصورتها في خيالك. إذاً حاولي أن تستعدي للمواجهة منذ الآن.
 
(لها)
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