نيكول سابا تثير ضجة بصورة عارية!

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شاركت الفنانة نيكول سابا الجمهور عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام، بصورة لنجمة تلفزيون الواقع كورتني كردشيان، موجهة اليها انتقادات خاصة بعد ظهور الاخيرة عارية تماماً على غلاف احدى المجلات.

وانتقدت نيكول الصورة حيث علقت “اذا هالقد صار السقف عالي شو بعد بدنا نفكر نقدم تنتصور ونعمل فوتوشوب حلو وشوي جريء“. واضافت متساءلة “لوين واصلين بهيك حالة يا ترى بالتصوير“.

تفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة، هناك من عبروا عن اعجابهم بكلام نيكول مؤكدين بأنه كلام صحيح، ومنهم من طالبها بحذفها لأن الصورة مقرفة، وهناك من أعجب بها.