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جاكي شان يفضح نفسه.. عنف ونساء وخيانة زوجية

30
NOVEMBER
2018
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كشف النجم الصيني العالمي، جاكي شان، تفاصيل مثيرة بشأن حياته الشخصية وعلاقته بالنساء وأقر الممثل الصيني باقتراف "أخطاء فادحة" خلال حياته.
 
وقال جاكي شان، في مذكرات يرتقب صدورها في الرابع من ديسمبر المقبل، إنه دأب على معاملة النساء بصورة فظة وسيئة جدا.
 
وأضاف نجم الفنون القتالية في الكتاب المعنون بـ"لا تكبر أبدا" إنه كان عنيفا  ومنفعلا إلى درجة يرمي فيها بابنه الرضيع في الغرفة.
 
واعترف جاكي شان البالغ من العمر 64 عاما، بأنه كان يقيم علاقات مع عاملات الجنس، كما أكد أنه قاد سياراته كثيرا وهو في حالة سكر، دون أن يكترث لأمر القوانين.
 
وفي إحدى المرات، سحق جاكي شان سيارة "بورش" في حادث سير، وفي اليوم الموالي، هشم سيارة مرسيدس أخرى من جراء حادث جديد.
 
وأورد  النجم أنه كان سيئا جدا مع صديقته الأولى إذ كان مشغولا طيلة الوقت بشرب الكحول وألعاب القمار في الخارج.
 
وحينما اهتدى جاكي شان إلى حبيبته التي ستصبح زوجته الأولى، لم يتوقف هذا السلوك الأرعن، فالنجم العالمي يقر بأنه خانها مع ملكة جمال آسيا سابقا، إلين إنج.
 
وأوضح أنه احتقر نفسه في أكثر من مرة وهو ينظر إلى وجهه في المرآة وقال لنفسه "أنت نذل حقيقي"، مدركا أنه لم يعط الوقت الكافي لعائلته الصغيرة وانصرف إلى ملذاته ونزواته.
 
 
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