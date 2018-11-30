إستبعاد هشام حداد وحذف المشهد!

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بعد أن عاد الى الساحة الفنية بأغنية “ملكة جمال الروح “، طرح سلطان الطرب جورج وسوف فيديو كليب الأغنية على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات محمود عبد العزيز، ألحان أمجد الأطفلي، توزيع وتسجيل طوني سابا، أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرج جاد شويري.

صوّر الكليب بين لندن ولبنان، حيث استخدامت أهمّ التقنيّات التصويرية، فقد تمّ عرض فيديو يحمل صورة الوسوف بتقنيّة عالية، على جدران المعالم الأثريّة التاريخية العريقة في لندن ك Marble Arch، Park Lane و Harrods، بموافقة بلديّة لندن.

جاءت فكرة الكليب عبارة عن تكريم لمسيرة أبو وديع الفنيّة، بوصف أحداث الساعات التي تسبق حفلات الوسوف حيث تنفذ كلّ البطاقات بعد تهافت الناس لشراء البطاقات.

تضمّن الكليب مشاركة عدد من الوجوه المعروفة كالاعلامي نيشان ديرهاروتيونيان، نجم كرة السلة فادي الخطيب، المخرج كميل طانيوس وغيرهم.

والمفاجأة حذف مشاهد نجم الكوميديا هشام حداد من الكليب عند صدوره وذلك بعدما ظهر في البرومو الترويجي للكليب.

وباتصال لموقعنا مع هشام حداد، أشار الى أن السبب هو أن الفيديو كليب سيعرض على شاشة الـmtv التي رفضت ظهوره، فخضع فريق العمل لطلبها.

ورداً على سؤال هل انزعج من فريق العمل حول الرضوخ لطلب محطة الـmtv، قال “لا عادي بتفهمن”.