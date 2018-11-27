بالصور: قوى الأمن الداخلي تداهم منزل ساندرين الراسي.. لهذه الأسباب!

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توجهت الفنانة “ساندرين الراسي” شقيقة النجمين جورج الراسي ونادين الراسي، اليوم الثلاثاء إلى بحمدون لتصوير كليب أغنية “صورة ببالي”.

وخلال تصوير ساندرين” للكليب، تواجد موقعنا خبر عاجل في الكواليس الخاصة به، وسنعرض لكم بعض الصور الحصرية.

يناقش الكليب مشكلة تعاني منها جميع بلدان العالم العربي وخاصة لبنان، وهي الطلاق، وتدور القصة حول سيدة تعرضت لخلافات بينها وبين زوجها، أدت إلى الطلاق، لتأتي قوى الأمن الداخلي وتأخذ منها إبنها رغمًا عنها بالقوة.

وأثناء تواجدنا بالكواليس، لفت انتباهنا موهبة “ساندرين” في التمثيل، وقدرتها على تجسيد المشاهد بإحترافية، فهل ستخوض تجربة التمثيل فيما بعد أم ستكتفي بالغناء؟.

الكليب من إنتاج شركة DBD Talent Company CEO Daniel Salameh, David & Berthe Salameh, company owners ، ومن إخراج المبدع “فادي حداد”.

أغنية “صورة ببالي” من كلمات محمد باز، ومن ألحان وتوزيع “طلال الداعور”.

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