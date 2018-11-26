توتّر في العلاقة بين ميغان وكيت.. وهاري يغادر القصر!

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نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مصدر أن "كيت ميدلتون وميغان ماركل" شخصيتان مختلفتان. لا ينسجمان مع بعضهما البعض"، ورجحت أن العلاقة بين زوجتي أميري بريطانيا، وليامز وهاري، "متوترة"، وهو ما تسبب في مغادرة الأمير هاري وزوجته ميغان لقصر كينسنغتون.

وصدر خبر رسمي قبل أيام، يؤكد مغادرة الأمير هاري وميغان خارج قصر كينسنغتون، والانتقال لمنزل ريفي يبعد 32 كم عن كينسنغتون ويتكون من 10 غرف نوم.



وتقول مصادر داخلية أن من الواضح جدا الاختلاف في شخصيتي كيت وميغان، حتى في الملابس التي يرتدينها وتعاملهما مع وسائل الإعلام.

وقالت المصادر إن وليام وكيت لهم شعبية كبيرة بين طاقم العمل التابع للعائلة المالكة، بينما قد تكون ميغان فظة أحيانا مع بعض أعضاء طاقم العمل.