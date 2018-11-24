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السرطان يفسد سعادة الأمير هاري وميغان ماركل بطفلهما... ما الذي حدث؟

24
NOVEMBER
2018
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فيما يعيش الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل أوقاتاً سعيدة بسبب حمل الأخيرة بطفلهما الأول، تلقى الثنائي الملكي خبراً محزناً وصادماً.

فقد أعلما بوفاة إيفا ماكغولي وهي متطوعة وناشطة تعرفا إليها أثناء الزيارة التي قاما بها إلى نيوزيلندا مؤخراً.

ونقل إليهما أن الفتاة التي تبلغ الـ19 من عمرها عانت من مرض السرطان الذي وضع حداً لحياتها مطلع هذا الأسبوع، بحسب ما أعلنه موقع "ذا ميرور" البريطاني وأقارب الراحلة عبر حسابها على "إنستغرام".

ويذكر أن ماكغولي شاركت دوقة ساسكس حينها الرغبة في مساندة قضايا المرأة، مع الإشارة إلى أنها أسست جميعة EvaWish لمحاربة الاعتداءات الجنسية وتقديم الدعم لضحاياها.
وتعليقاً على ذلك كتبت في وقت سابق على حسابها على "إنستغرام": "كان ذلك الصباح استشنائياً. لقد تشرفت بتلبية الدعوة للذهاب إلى منزل الحاكم ولقاء ميغان ماركل والأمير هاري".

وأضافت: "إنهما شخصان ودودان ومتواضعان. لقد أبديا اهتمامهما فعلاً بعمل EvaWish. وأمضيت الأوقات الأكثر روعة في حياتي". وخلال اللقاء أهدت الثنائي الملكي كتاباً عنوانه "100 امرأة" تضمن قصتها وقصصاً أخرى مؤثرة.

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