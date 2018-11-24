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جورج وسوف: أكتب سيرتي الذاتية ولا أعرف من الفنان القادر على تجسيدها على الشاشة

24
NOVEMBER
2018
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القاهرة (لها)  - فاجأ «سلطان الطرب» جورج وسوف عشاقه وجمهوره الكبير، بإعلانه عن طرح ألبومه الجديد في القريب العاجل، بعد غياب تسع سنوات عن عالم الألبومات، واكتفائه بطرح عدد من الأغاني السينغل.
 
 
وفي تصريح خاص لـ»لها»، كشف الوسوف عن بدء التحضير لهذا الألبوم، والذي يضم أغاني اختارها بتأنٍ، وعناوينها: «توكل على الله»، و»معالم الطريق»، و»ملكة جمال الروح»، و»دار الزمان»، و»يا عُمر- خلص الحكي»، و»بندهلك»، التي اختارها لتكون ضمن أغاني ألبومه الجديد رغم أنه طرحها قبل أشهر عدة.
 
وأشار «أبو وديع» إلى أنه اختار «يا عُمر» من ضمن أغاني الألبوم، ليتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.
 
وعن اللهجة التي سيعتمدها في غناء ألبومه الجديد، أوضح الوسوف أنه لم يختر لهجة بعينها، وفضّل أن تُغنّى الأغاني بلهجة تفهمها الشعوب العربية، كعادته في الأغاني التي قدّمها لجمهوره طوال مسيرته الفنية.
 
وتحدّث «سلطان الطرب» عن إمكانية مشاركته دويتو غنائياً مع فنان أو فنانة عربية خلال الأشهر المُقبلة، مؤكداً أن لا مشكلة لديه في ذلك، وأنه مُستعد لمشاركة أي فنان عملاً فنياً، شرط امتلاكه الموهبة، حتى يخرج العمل بالشكل الذي يرضيه.
 
وعن جولته الغنائية الأخيرة في أميركا، قال الوسوف إنه كان سعيداً للغاية بهذه الجولة، كما سُرّ بلقاء الجالية العربية هناك، وعبّر عن سعادته بالعودة الى الغناء في مصر بعد غيابه الطويل عنها.
 
ورداً على ما نُشر أخيراً حول قيامه بكتابة سيرته الذاتية، أكد الوسوف صحة هذه الأخبار، وأنه يواصل حالياً كتابة قصة حياته وذكرياته مع الفن، لكنه لا يعرف بعد من هو الفنان القادر على تجسيدها عملاً فنياً على الشاشة.
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