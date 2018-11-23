السرطان يخطف فناناً شهيراً في ريعان الشباب... هذا ما عاشه بصمت!

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أعلن تقرير لموقع BBC وفاة النجم الأميركي الشهير ديفين ليما عن 41 عاماً. وأشار إلى أن المغني والموسيقار العضو في فرقة LFO غادر عالمنا بعد معاناة مع مرض السرطان.



وذكر أن الفنان الراحل خضع لعملية جراحية لاستئصال الورم الخبيث، كما تلقى العلاج من دون أن يؤدي ذلك إلى شفائه.



وجاء في التقرير أيضا أنه تم تشخيص المرض لدى ليما في العام 2017، وأنه العضو الثاني الذي يتوفى بسبب المرض الخبيث في الفرقة نفسها.



وسبقه العضو الآخر ريتش كرونين الذي عانى من اللوكيميا وتوفي في عام 2010. ويشار إلى أن فرقة LFO حققت شهرة واسعة بسبب أغنيتها Summer Girls التي أطلقتها في العام 1999.