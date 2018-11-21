فادي اندراوس ينجو من الموت!

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تحت عنوان “المحارب”، كشف الفنان فادي اندراوس عن معاناته مع المرض الذي كاد ان يؤدي بحياته وذلك من خلال فيديو مؤثر نشره على حسابه على يوتيوب.



وبدقائق قليلة روى “اندراوس” رحلته مع المرض منذ عام 2014 بعد ان أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها أنه يعاني من مشاكل في القلب.

واضاف “اندراوس” انه كان يمارس الرياضة بشكل مستمر لأجل الحصول على جسد رياضي وهذا الأمر دفعه الى تناول بعض الادوية وندم على تناولها لاحقاً. وتابع انه اضطر الى اجراء عملية القلب المفتوح عام 2017 لان مشكلته الصحية كانت تتزايد والخطر يداهم حياته.

وكشف في الفيديو عن الندبة التي خلفتها العملية على جسده، اضافة الى صور خلال تواجده في المستشفى اثناء العملية.