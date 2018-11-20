بالصور - لن تصدقوا كلفة إطلالة هيفا وهبي التي وصفت "بالسيئة"!

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مرة جديدة، نجحت النجمة هيفاء وهبي في إثارة الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي بإطلالتها الجريئة والملفتة وخصوصاً عندما تختار الطابع "الكاجول".

ونشرت مؤخراً صورة على حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام" من حفلها في دبي، وارتدت فيها قميص طويل مطبع بصور مونرو من مجموعة فيرساتشي للأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2018 ويبلغ ثمنه نحو 1,295 دولار أميركي، ونسقت معه شورت قصير جلدي باللون الأسود.

وأكملت هيفاء إطلالتها التي لم تنال إعجاب عدد كبير منت متابعيها وتم وصفها بـ"السيئة"، بجزمة تتخطى حدود الركبة من المجموعة نفسها وبصور مونرو أيضاً ويبلغ ثمنها نحو 1,763 دولار أميركي.

يذكر أن هذه الإطلالة من صيحات الموضة الجريئة، التي تعتمد على التصاميم المبتكرة وغير التقليدية، والتي تشتهر بها وهبي وتعتمدها باستمرار في أغلب اطلالاتها.

(مجلة لها)