بالفيديو: مذيع يتعرض لنوبة قلبية على الهواء!

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تعرض مذيع تركي لنوبة قلبية على الهواء مباشرة خلال تقديمه برنامجا رياضيا بقناة محلية.

وخلال حديثه مع ضيف البرنامج بقناة 26 المحلية بولاية "إسكي شهير" (غربا) وقع المذيع شوكرو أويتان على الطاولة دون حراك ثم ما لبث أن انتفض مرة أخرى وسقط على الأرض.

وأصيب ضيف البرنامج بالصدمة وهرع لمساعدة المذيع الذي نقل على الفور إلى المستشفى لإسعافه.

وقالت صحف تركية إن الحالة الصحية لأويتان جيدة بعد تلقيه العلاج ومتابعة حالته.







عربي 21