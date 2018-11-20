في منّا وجر.. قطع بث المقابلة مع زياد برجي! هذا ما حصل

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حلّ النجم زياد برجي ضيفاً على برنامج “منّا وجر” الذي يقدمه بيار رباط، مساء الاثنين 19 تشرين الثاني على شاشة الـ MTV.



وقبل الدخول في مجريات الحلقة لفتنا خلال تغطيتنا عدة امور منها انقطاع البث المباشر للبرنامج عند الساعة الـ 12 منتصف الليل كي تذاع نشرة اخبار الـ MTV، وهذا ما اعترض عليه المشاهدون الذين كانوا يتابعون الحلقة، فكان على بيار رباط ان يضع حداً للوقت الضائع الذي زاد عن حده، فقُطع البث عند السؤال الأهم – اي الاخير – ودون شكر الضيف او ختم اللقاء بما يليق بالفنان اللبناني زياد برجي، على امل ان يستدرك بيار والمخرج كميل طانيوس والضيوف الثابتين الامر في الحلقة المقبلة خاصة بعدما كان قد نبّه بيار الضيف عند السؤال الأخير حول فضل شاكر عن ان لديه دقيقة واحدة فقط للاجابة قبل نهاية الحلقة الا ان الوقت داهم زياد وقطعت الـ MTV الصورة وانتقلت الى نشرة الاخبار.