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ابتعد عن مصر فجأة وهكذا قال عن الشبه بينه وبين «الزعيم».. ما لا تعرفه عن نصر حماد

19
NOVEMBER
2018
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فور رؤيته كان يظن البعض أنه عادل إمام، وانهدش الجميع من أداء نفس حركاته، وتسريعة شعره، وطريقه حديثه، لكن نكتشف بعد ذلك أنه الفنان نصر حماد.. وهذه قصته

ولد الفنان نصر حماد في 25 أكتوبر عام 1958، واشتهر بتقديم الأدوار الكوميدية في الأفلام «التجارية»

استغل الشبه الكبير بينه وبين الفنان عادل إمام كمادة لأداء أدواره، وحاول تقليد حركاته وأسلوب الكلام وحتى نبرة الصوت والملابس

ثم بعد ذلك اختفى من الحياة الفنية في مصر، واتجه إلى العمل بالدول العربية منها الكويت وقطر

ترددت أنباء عن منعه من التمثيل في دبي بتعليمات من الزعيم عادل إمام، من خلال تدخله وحث المنتجين على عدم الاستعانة به
ظهر نصر في أحد برامج المقال، وردًا على سؤال الشبه بينه وبين عادل إمام رد قائلاً: «هقول إيه مانا معرفش أقول حاجة في الموضوع ده بالتحديد.. أنا كويس وكله كويس وأنا ماليش يد في حاجة.. وكل شئ بيحصل للبني آدم من عند الله»

وعبر عن حبه للفنان عادل إمام قائلاً: «أستاذ عادل إمام أنا بحبه وهو يعلم إني بحبه.. أحبه من قلبي»

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