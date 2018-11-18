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صورة 'سيلفي' تنقذ صاحبها من السجن 99 عاما!

18
NOVEMBER
2018
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أنقذت صورة سيلفي شابا أمريكيا من عقوبة الحبس لفترة تصل لـ99 عاما، بعدما ألقي القبض عليه بتهمة التعرض لصديقته السابقة.

بدأت أحداث القصة عندما قدمت شابة دعوى قضائية بتهمة تعرض صديقها السابق لها، واتهمته بضربها بالسكين ومحاولة قطع وريد يدها، بحسب موقع "KVUE".

لتقوم الشرطة بولاية تكساس الأمريكية بإلقاء القبض على الشاب الذي يعرف باسم كريستوفر بريكوبيا، وإيداعه في السجن.

لتطالب بعدها جهة الإدعاء بحبس بريكوبيا 99 عاما، لتقوم عائلته بدفع الكفالة التي طالبت بها المحكمة والتي وصلت لـ150 ألف دولار.

ليقوم بعدها الشاب الأمريكي بإثبات برأته لأمه، وليقدم عددا من الأدلة للشرطة على براأته، ومنها صورة سيلفي في المكان الذي تناول فيه العشاء والذي يبعد عن منزله 65 كيلومترا بالإضافة للزمان، حيث قام بتحديد الموقع الجغرافي على "فيسبوك".

الصور التي قدمها الشاب للشرطة كانت دليل برأته حيث أقتنعت السلطات المحلية ببرأته.

وبحسب الموقع الذي نشر الخبر، تبين لاحقا بان الفتاة قد اخترعت هذه القصة من أجل الانتقام من صديقها السابق.

المصدر : سبوتنيك

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