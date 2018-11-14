لاميتا فرنجية تنشُر فيديو من “الجيم”.. والمُعلقون “يحسدُون” مُدربها!

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شاركت لاميتا فرنجية متابعيها، لحظة ممارستها تمارين قاسية في “الجيم”، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي في “إنستغرام”.



وظهرت لاميتا في الفيديو أثناء أدائها تمارين رياضية بأوضاع تبدو مثيرة مع مدربها الخاص في “الجيم”.



الفيديو تسبب في إثارة الجدل بين متابعي الفنانة اللبنانية، حيث أكد بعضهم أن طريقة أدائها للتمارين مع مدربها جاءت بشكل مبالغ فيه من حيث الجرأة.



وعلق آخر: “يا بخته الصراحة يا ريتني كنت أنا يا لاميتا”، وكتب متابع ثالث: “يابختك ياحج”، وتعليق آخر يقول: “أنا من النهاردة قررت أبقى مدرب فيتنس”.

المصدر : فوشيا