زوجة جورج كلوني تمنعه من ممارسة هوايته المُفَضّلة!

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كشفت بعض التقارير الصحافية أن المحامية أمل كلوني، رفضت أن يمارس زوجها النجم جورج كلوني هواية ركوب الدراجات النارية، خوفاً عليه.

وكان جورج كلوني قد تعرّض لحادث سير، بسبب درّاجته النارية في إيطاليا، نتج عنه دخوله إلى المستشفى، وبعد ذلك قرّر كلوني بيع دراجته النارية في المزاد.

يُذكر أنه إنتشرت في الفترة الأخيرة بعض التقارير، التي تكشف عن نية جورج كلوني الإنفصال عن زوجته، بالإضافة أنها حامل بطفلهما الثالث، والسبب في ذلك أن أمل يغلب عليها المزاج المُتقلّب، والذي يتسبّب في الشجار بينهما كثيراً. لكن موقع "Gossip Cop" نفى جميع هذه الإشاعات، وأكّد أن علاقة الزوجين في أحسن حالاتها.

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