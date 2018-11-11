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عادل إمام مهدد بالغياب عن دراما رمضان 2019.. اعرف التفاصيل

11
NOVEMBER
2018
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يحيط الغموض بظهور الزعيم عادل إمام فى دراما رمضان المقبل، رغم استقراره على سيناريو جديد يكتبه الورشة التى تعاون معها فى مسلسله الأخير "عوالم خفية" بقيادة أمين جمال ومعه محمد محرز ومحمود حمدان واستقر على رامى إمام لإخراجه، إلا أن عادل إمام قرر البحث عن سيناريو آخر ومع ضيق الوقت أصبح مهددًا بالغياب عن رمضان المقبل.

وفى حالة تأكد غياب عادل إمام عن الدراما فى رمضان 2019 ستكون المرة الأولى فى آخر 7 سنوات، حيث اعتاد الزعيم على التواجد بمسلسل منذ عام 2012 حيث قدم "فرقة ناجى عطا الله"، و"العراف" عام 2013، و"صاحب السعادة" عام 2014، و"أستاذ ورئيس قسم" عام 2015، و"مأمون وشركاه" عام 2016، و"عفاريت عدلى علام" عام 2017، وأخيرًا "عوالم خفية" هذا العام.

"عوالم خفية" شارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، بشرى، أحمد وفيق، مى سليم، هبة مجدى، أحمد صيام، نور قدرى، أسامة عباس، خالد أنور، سارة نور، محمود فارس، أحمد عبد الله محمود، وكذلك عدد من النجوم كضيوف شرف، ومنهم رياض الخولى، محمد جمعة، الشحات مبروك، سلوى عثمان، هناء الشوربجى، وآخرون.

المصدر: اليوم السابع

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