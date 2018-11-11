بالفيديو: مذيعة عربية تثير الجدل.. المبلغ الذي تنفقه اسبوعيا استفز الجميع !

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نتشر خبر يفيد بأن المذيعة الكويتية والفاشينيستا حصة اللوغاني تنفق ما يُقارب 10 آلاف دولار أميركي أسبوعيّاً، ما أثار الجدل لدى متابعيها.

وفي تفاصيل الخبر المتداول أنّ اللوغاني تصرف الكثير على أكسسواراتها وملابسها أسبوعياً وتحب أن تظهر دائماً في أفضل صورة لها، والتصريح هذا يعود إلى ظهورها في برنامج S3 الذي يعرض على شاشات القضائية الكويتية.

ولكنّ اللوغاني، خرجت عبر حسابها على "سناب شات" مشيرةً إلى أنّها قد تصرف الكثير على إطلالاتها ولكنّها لا تعلن ذلك، ولا تحبّ الحديث في مواضيع مشابهة، فهي أمور وشؤون شخصية وخاصة وليس لأحد الحق في أن يتدخل في ذلك، وبالتالي إجابتها على الموضوع كانت ردّاً على سؤال المذيعة فقط وليس من باب النرجسية أو التعالي.

المصدر : الفن