فنان لبناني يحاكم بتهمة الاعتداء على قاصر!

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بعد اتهامه بالاعتداء على فتاة قاصر، يقف الفنان الفرنسي اللبناني الأصل ابراهيم معلوف اليوم الجمعة أمام محكمة الجنايات في فرنسا.



وتعود القضية إلى العام 2013 عندما تقدمت الفتاة بدعوى ضد معلوف، وأشارت فيها إلى أن الحادثة حصلت عندما كانت تقصد الأستوديو الخاص بمعلوف للخضوع للتدريب، لافتة إلى أنه قام بالتحرش بها من خلال تقبيلها.

ولفتت الفتاة إلى أنها كانت في الـ14 من عمرها فيما كان هو في الـ33.

يذكر أن والديها تقدما بعد ذلك بشكوى أمام النيابة العامة وتم فتح تحقيق قبل إلقاء القبض على معلوف في العام الماضي.

وكان محامي الأسرة لفت إلى أن الفتاة عانت إثر ذلك من أزمة نفسية ومن الشراهة المرضية.

يُشار إلى ان معلوف حصل العام الماضي على جائزة "سيزار" عن موسيقى فيلم "في غابات سيبيريا".



المصدر: لها