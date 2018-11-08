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بعد غياب.. هذا ما كشفته ليلى عبد اللطيف!

8
NOVEMBER
2018
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كشفت ليلى عبداللطيف أن الرجال هم الأكثر اهتمامًا بسؤالها عن المستقبل، وأضافت "سيدة التوقعات" كما أصرت أروى، مقدمة برنامج "تحت السيطرة" عبر قناة "الجديد"، على تلقيبها طوال الحلقة؛ أنها كثيرًا ما تخبر توقعاتها للسياسيين والمسؤوليين بينها وبينهم بطريقة سرية.

 

وقالت عبداللطيف إنه في حال كانت مسافرة وشعرت أن هناك عطلا سيحصل على الطائرة لن تلغي سفرتها، وستكمل مشوارها بكل تأكيد.

 

وعن سؤالها ما اذا كان سيتغير الوضع في حال كان والدها محمد عبداللطيف وهو أحد مفتيي مصر في جامعة الأزهر لا يزال على قيد الحياة، أجابت أنه كان من الممكن أن يمنعها من الظهور في الإعلام من أجل التوقعات، مؤكدة أنها ورثت هذه الموهبة من والدها لكنه لم يكن يعمل بها كما فعلت هي.

 

ورأت عبداللطيف أن ميشال حايك ومايك فغالي كلاهما ظاهرة في الوطن العربي بالإضافة لها، وأنها تحرص على متابعتهما باستمرار.

 

اما فيما يخص توقعات عالمة الفلك الاعلامية ماغي فرح لبرج الجدي "برجها"، فقالت إن توقعات الأبراج للتسلية فقط، وأنها لا تؤمن بـ "الأبراج" ولا بالفنجان.

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