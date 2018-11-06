ماريو باسيل وكارلا حداد معاً… وماذا عن زوجته الروسية؟!

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أطل نجم الكوميديا ماريو باسيل مع الاعلامي بيار رباط في برنامجه “منا وجرّ”، يوم الاثنين 5 تشرين الثاني، على شاشة الـ mtv، للتحدّث عن زواجه المفاجئ وعن برنامجه الجديد.

استُقبل ماريو بالزغاريد عقب زواجه من المحامية الدولية الروسية الكسندرا شيستاكيوفا مدنيًا في قبرص.

اشار ماريو الى أنه لم يتأخر في الزواج فهو قد ارتبط في السابق بعدة نساء ولكن الآن قد عثر على حبّ حياته بحسب ما قال.

وتابع حديثه مشيرًا الى أنه استغرب صدمة الناس بزواجه وأن البعض فرح له كثيرًا.

وصرّح الى إنه حاليًا هو “بيد أمينة وصحيحة”، واشار الى أن الزواج المدني افضل لهما من الزواج الكنسي.

وسرد باسيل حادثة لقائه والتعرف على زوجته، حيث كان في سيريلانكا للقيام بتمارين اليوغا والاستراحة من ضغط العمل والتقى بها هناك لتتطور الأمور بينهما لاحقا.

ورداً على سؤال هل تتكلم زوجته اللغة العربية، لفت الى انه يشكّ بان زوجته لا تعرف اللغة العربية خاصة انها ذكية جدا وتتعلم بسرعة.

وعن انجاب الاولاد، قال “انشاالله قريبًا نحن نخطط لذلك”.

وانتقل الحديث بعدها عن البرنامج الجديد لماريو باسيل على شاشة الـ mtv، فكشف الى إنه قريبًا سيعود الي الشاشة مع برنامج جديد من اعداد بيار رباط وسيقدمه مع الاعلامية كارلا حداد.

واشار الى أن البرنامج سيأخد منحاً صوب العاطفة والحب والغرام دون الكشف اكثر عن تفاصيله.

وشبّه بيار رباط زواج ماريو باسيل بزواج النجم جورج كلوني بالمحامية امل علم الدين اللذين تزوجا على كبر، حيث اشار ماريو الى ان ليس لديه اسباب محددة حول الزواج المتأخر ولكن اكتشف أنه اصبح من الواجب ان يتزوج حين شعر بالوحدة دون شريكته، وقال “انت لا تعلم متى وأين يأتي الشخص لتكمل معه حياتك”.

وفي فقرة “العلبة الحمراء”، طُلب منه ان يؤدي فقرة من مسرحياته فأدى الدور الشهير له “ماريوكا”.

كما طُلب منه الاتصال المرئي بزوجته والتحدث معها باللغة االروسية ولكن لم تجب على الاتصال.

كما قرأ ماريو أربع تغريدات نقدية وسلبية عنه، فردّ عليهم بطريقة فكاهية من دون الانزعاج منها.

وعن مسرحياته السياسية النقدية، اشار ماريو الى انه شعر بالملل منها خاصة ان السياسيين لا زالوا أنفسهم ونفس الشخصيات والاحداث. وكشف الى ان السياسيين كانوا يطلبون من الممثلين الذين معه في المسرحية ان يكتب عنهم.

في الفقرة الأخيرة وضمن اصعب خمسة أسئلة:

السؤال الاول، هل اصبح كل من طوني ابو جودة، ميشال بو سليمان وجنيد زين الدين أكثر منه نجومية لذلك تخلى عنهم ضمن مسرحياته؟ قال “كلا”. وتابع “لكن النصوص تتغير وشكل المسرحيات فليس السبب النجومية. ولفت الى إن فادي رعيدي هو الأقوى.

السؤال الثاني، هل كان افضل لو تخصّص في الهندسة كما كان يريد بدلاً من الفن؟ اكد الى انه احيانا يقولها لأن في الفن ليس لديه حياة خاصة وشخصية.

السؤال الثالث، هل غيّر رأيه بـ “حزب الله”؟ قال “كلا”، واضاف الى انه ضد كل حزب يدعو لحمل السلاح فهو ضدّ السلاح بشكل مطلق.

السؤال الرابع، بين هيفا وهبي واليسا من يحبّ أكثر؟ لفت الى انه يحب احساس اليسا وشغف هيفا.

السؤال الخامس والأخير، من هي المرأة المفضلة لديه ولم تكن في حفل زفافه؟ اشار الى انه كان يتمنى لو والدته كانت حاضرة. وختم متوجهاً اليها بالقول: “افرحتِ؟ عملتا بالآخر”.