الممثلة أنجلينا جوليأنجلينا جولي بمظهر جديد لن تعرفها أبدا... هل أصبحت شقراء (صورة)

انتشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي للممثلة الهوليوودية، أنجلينا جولي، لا يمكن من خلالها التعرف عليها من النظرة الأولى.

وقام بنشر الصورة الممثل الشهير، ديفيد أويلو، عبر حسابه على "انستغرام"، وعلق عليها قائلا "فيلمنا "Come Away" جاهز! هذا المظهر الرائع من أليس في بلاد العجائب، وبيتر بان، وأنا أتشوق لمشاركتكم النتائج".

ويشير سيناريو الفيلم الجديد إلى أن أليس وبيتر شقيقين. عندما يموت شقيقهما الأكبر في حادث، يحاول الأطفال مساعدة آبائهم — حيث يتمكن الممثلان من فعل ذلك، ونتيجة لهذا يقعون جميعهم في بلاد العجائب ونيفيرلاند.