سعد رمضان يستعد لدخول القفص الذهبي ؟

A + A -

كما بات معروفاً، يعيش الفنان اللبناني سعد رمضان قصة حب مع فتاة من خارج الوسط الفني منذ عام 2015.

ويبدو ان الامور مع نجم “ما بعرف”، الذي كان قد تمنى في السابق ان تتكلل قصة حبه بالزواج، تسير على ما يرام بينه وبين حبيبته.

سعد لم يحدد موعداً لدخول القفص الذهبي ولكن كشف لـ “ذا انسايدر بالعربي” انه يحب الاولاد كثيراً وقد اختار منذ الآن اسماء ولديه وهما محمد وسوزان. تيمناً بأسماء والده والدته.

من جهة اخرى، كشف سعد رمضان في تصريح خاص لموقع “بصراحة” الى أنه يعمل على اغنية جديدة من اللون الرومنسي كلها حبّ وعاطفة، من كلمات علي المولى، الحان جاد القطريب.