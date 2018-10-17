بعد صورتها مع إسرائيلية… شابة لبنانية تفقد لقب “الملكة”!

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أثارت صورة لملكة الجمال اللبنانية سلوى عكر خلال تمثيلها بلادها في مسابقة ملكة جمال الأرض بالفيلبين وهي تحتضن نظيرتها الإسرائيلية دانا زريق غضبا في لبنان، الأمر الذي دفع الجهة اللبنانية المشرفة على رحلة عكر لمحاسبتها.

وأكدت مديرة المؤسسة الراعية لعكر “سحب اللقب من الشابة”، مؤكدة أن “معركتنا مع إسرائيل معركة ثقافية وأكاديمية وإعلامية وفنية لا عسكرية واقتصادية فقط”.





في السياق، سارع المتحدث الإسرائيلي عوفير جندلمان إلى استغلال الموقف، مذكرا أن “سحب اللقب من عكر أثار استغرابه لأن ملكة الجمال الإسرائيلية “هي مواطنة عربية إسرائيلية، وفق قوله.

كما هاجم جندلمان قرار سحب اللقب من الشابة اللبنانية واصفا الخطوة بـ”العنصرية”، محاولا “استغلال واقع أن ملكة الجمال الإسرائيلية هي من “فلسطينيي 48”.