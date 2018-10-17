مفاجأة من الشابة ميشيل حجل!

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كشفت ميشيل حجل، وصيفة ملكة جمال لبنان 2016، عن جمعها المبلغ المطلوب من أجل رحلة علاجها من مرض السرطان.



وعلّقت عبر حسابها على "انستغرام"، قائلة: "الناس يسألون أنفسهم كيف فعلنا ذلك؟ كيف تمكّنا من الوصول إلى هدفنا في أقل من شهر واحد؟ أولاً، إنّها بالتأكيد إرادة الله طلبت منه أن يرشدنا إلى الطريق الصحيح إذا كان هذا من أجل مصلحتي وهذا ما فعله! إذا لم تكن هذه معجزة فماذا تكون؟".



وتابعت: "ثانياً، سأكون ممتنة إلى الأبد لهؤلاء الناس في حياتي. لقد عملوا بجد لتحقيق ذلك الهدف. لم يسألوا عن أيّ شيء بالمقابل. لم يفشلوا أبداً في وضع ابتسامة على وجهي. أظهروا لي معنى الحب الحقيقي وأنّ الملائكة لا تزال موجودة!".