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كارين رزق الله خارج رمضان

16
OCTOBER
2018
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تحرص كارين رزق الله على الحضور برمضان بمسلسل تكتبه وتلعب بطولته إلى جانب نجم غالباً ما يكون بديع أبو شقرا، وتعرضه قناة mtv. حاولت الممثلة أن تفرض نفسها ككتابة تدخل مجال المنافسة مع أعمال درامية عربية مشتركة ترصد لها ميزانية كبيرة.

ورغم الانتقادات التي تتعرض لها، إلا أنّ كارين مصرّة على تكرار التجربة. في هذا السياق، تحضّر كارين نصاً جديداً تعرضه شاشة المرّ في رمضان 2019، وستلعب بطولته أيضاً. العمل سيكون المشروع الثالث الذي تبثه المحطة المحلية بعدما إنفصلت الكاتبة عن قناة lbci. على الضفة الأخرى، يبدو أن بطلة «عيلة ع فرد ميلة» لن تكتفي بنصّ في شهر الصوم، إذ إنتهت من كتابة مشروع ثان ووافقت عليه قناة mtv. العمل المنتظر لم يُعرف الموضوع الذي سيعالجه ولا الفريق الذي سيخرجه ويمثّل فيه، لكن يتم التداول أنّ كارين لن تؤدي بطولته. المؤكّد أن المسلسل سيعرض خارج رمضان وربما يتم تصويره في الشتاء المقبل بعد أن تنتهي كارين من التفاصيل المتعلقة بعملها الرمضاني.

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