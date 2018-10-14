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لهذا السبب... الممثل العالمي جيرارد باتلر يعتذر عن عدم زيارة السعودية

14
OCTOBER
2018
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كان من المقرر أن يقوم الممثل العالمي، جيرارد باتلر، بزيارته الأولى للعاصمة السعودية، الرياض، بعد غد الثلاثاء، لحضور افتتاح أحدث أفلامه السينمائية هناك، ولكنه اعتذر عن القدوم بشكل مفاجئ.

وأوضح باتلر، وهو من أصول اسكتلندية، في حديث لقناة لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، أنه لن يحضر إلى السعودية، تزامنا مع أزمة اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقحي، والذي اختفى في العاصمة التركية إسطنبول منذ 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال باتلر، الذي اشتهر من فيلم “300”، إن “التوقيت لم يكن ليكون أكثر سوء، سمعنا عن اختفاء خاشقجي قبل يومين من موعد مغادرتنا، ولم يبد بأنها خطوة ذكية”.
وأضاف: “الأمر مخز لأنني أردت فعلا الذهاب إلى هناك، كلنا أردنا ذلك. وأشعر بالسوء فعلا لذلك وللمعجبين، لكن لم أشعر بأنها الخطوة الصحيحة للقيام بها”.

وكان من المقرر عرض أحدث أفلام جيرارد باتلر “Hunter Killer” في السعودية في 9 أكتوبر/تشرين الأول، قبل عرضه عالميا في 25 أكتوبر.

 

(Sputnik)

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