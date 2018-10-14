بالفيديو - ابنا كيت ميدلتون وتطاير تنورة الوصيفة يسرقون الأضواء في زفاف اوجيني

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شهد احتفال العائلة المالكة البريطانية اول من امس (الجمعة) بزفاف الأميرة أوجيني، حفيدة الملكة إليزابيت وابنة الأمير أندرو، على جاك بروكسبنك، موقفاً طريفاً للأمير جورج والأميرة شارلوت سرقا فيه الأضواء من الجميع.

ورصدت عدسات الكاميرا لحظة وصول الأمير والأميرة، ابني الأمير هاري وكيت ميدلتون الصغيرين، الى كاتدرائيّة القديس جورج ضمن قصر ويندسور، ولاحقتهما خلال صعودهما الدرج مع وصيفة الشرف، حيث هبّ رياح قوية أدت الى سقوط الأمير جورج والأميرة شارلوت وأيضاً تطاير تنورة الوصيفة ما وضعها في موقف محرج للغاية.

(مجلة لها)