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بالصور - بعد 48 عاماً جورجينا رزق تسجّل إنجازاً جماليّاً جديداً.. ما هو؟

13
OCTOBER
2018
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لطالما ارتبط اسم ملكة جمال لبنان 1970 جورجينا رزق، بالألقاب الجمالية العالمية، كيف لا وهي أول ملكة جمال للبنان والعربية، والوحيدة التي تُوّجت ملكة جمال الكون عام 1971، وتحقق اليوم إنجازاً جمالياً بعد مضي 48 عاماً على تربّعها على عرش الجمال اللبناني! كشفت مجلة People، النقاب عن قائمة أجمل 10 ملكات جمال للكون عبر السنين، فحلّت رزق، البالغة من العمر اليوم 64 عاماً، في المرتبة الخامسة عالميّاً، ووصفتها المجلة بأنّها أول عربية تصل إلى هذه المرتبة الجمالية العالمية المتقدّمة.
 
القائمة التي انتشرت بشكلٍ كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصدّرتها “أرمي كوسيلا” ملكة جمال الكون وفنلندا عام 1952، وتلتها كريستين مارتل ملكة جمال فرنسا، وفي المرتبة الثالثة حلّت نورما نولان ملكة جمال الأرجنتين عام 1962.
 
 
(لها)
 
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