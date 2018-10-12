فضيحة لثلاثة مطربين لبنانيّين وممثّلة!

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نقلنا لكم – بتجـــــــــــرد: علمت الـ”ام تي في” أنّه بناءً على توقيف شخص من الجنسيّة القطريّة بتهمة تعاطي المخدرات، تمّ الكشف عن فضيحة مدويّة لها صلة بتعاطي عددٍ من الفنّانين المخدرات، كما عن شبكة إتجار بمادة الكوكايين.

وكشف مصدر مطّلع للقناة أنّ الشخص القطري اعترف بأنّه يشتري المخدرات من تاجر في منطقة الحمرا في بيروت، فتمّ توقيف الأخير واعترف بأنّه يشتري المخدرات من تاجرٍ آخر في النبعة. لم تتوقّف السلسلة هنا، بل اعترف الأخير بأنّه يشتري المخدرات من تاجر في الدكوانة تمّ توقيفه، وهو ملقّب بـ “بوب” ويعمل في تجارة المخدرات منذ حوالي عشر سنوات.

لكنّ الفضيحة الأكبر هي ما كشفته مصادر قضائيّة عن أنّه في يوم توقيف “بوب” حاول عددٌ من الفنّانين التواصل معه، فتمّ استدعاء ثلاثة مطربين والتحقيق معهم حيث ثَبُت أنّهم كانوا يشترون الكوكايين منه، علماً أنّ أحدهم سبق أن أوقف بتهمة تعاطي المخدرات وخضع لعلاج واعترف عبر الإعلام بتعاطيه، وآخر فنّان شاب صاحب صوت طربيّ جميل بدأ بالغناء في سنّ مبكر ويحمل اسماً فنيّاً، وثالث أيضاً سبق أن أثيرت ضجّة كبيرة حول زواجه منذ سنوات، بالإضافة الى صهر فنّانة مخضرمة بعيد عن الوسط الفنّي.

وبعد التحقيق مع الأربعة، أخلي سبيلهم، في حين تخلّفت ممثّلة معروفة تربطها صلة قربى بأحد هؤلاء الفنّانين عن الحضور، فتمّ تسطير مذكّرة بحثٍ وتحرٍّ بحقّها.





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