A + A -

الفنانة باسكال مشعلاني: اكبر في العمر ولا اريد ان ابتعد عن الساحة الفنية!

ندى عماد خليل

الفنانة باسكال مشعلاني انسانة متصالحة مع نفسها وتعبر عما يجول في خاطرها بكثير من الصدق والشفافية، وهي بالرغم من سعادتها بنجاحها فنياً وعائلياً إلا أنها حزينة جداً على ما يحصل في لبنان الذي تتمنى ان يعود كما كان في السابق.

■ بداية اخبريني عن اغنيتك الجديدة "بخاف اعشقك" التي تنال اصداء جيدة حولها والتي تقدمين فيها اسلوباً مختلفاً من حيث الكلمة واللحن وايضا الكليب الذي يعتبر نقلة نوعية بالنسبة اليك سواء من ناحية الديكور أم اطلالاتك فيه ام الرقص التعبيري بالاضافة الى الرسالة الموجودة فيه...

- الاغنية من كلمات مارون روحانا، الحان ملحم ابو شديد وتوزيعه وروبير الاسعد.،وفيها جديد من ناحية الموضوع ومزج الموسيقى الشرقيه مع ال Trap music ،وهي المره الاولى التي أقدم فيها هذا النوع من الاغنيات وانا سعيدة بالنجاح الذي تحصده وطبعا لكي ينجح أي شيء جديد يجب ان يكون هناك الكثير من التخطيط له وأن يتم تنفيذه بشكل جيد.اما الانتاج فهو لشركة لايف ستايلز ستوديوز ومن اخراج فادي حداد في تعامل ليس الاول بيننا فنحن حققنا سوية نجاحات كثيرة. ولكن هذه المرة فالانتاج ضخم جداً، وتناقشنا كثيرا في جلسات العمل حتى وصلنا الى النتيجه المرضية. قررنا ان نظهر بشيء جديد، الديكور تم بناءه خصيصا للكليب وتطلب ذلك حوالي الأسبوعين، وخصصنا عدة جلسات لملابس الفرقه الراقصه واشتغلنا على كل تفصيل مهما كان صغيراً لكي يظهر العمل بالضخامه والجمالية اللتين ظهر بهما. أما الرساله فهي عن اهمية الارض وعلاقتنا بها خصوصاً وأننا يوماً بعد يوم نفقد تناغمنا مع باقي الكائنات وهذا امر مخيف ويهدد علاقتنا بالارض و يهدد بقاء كل الكائنات عليها، هذه هي الرسالة الاساسيه علماً اننا قدمنا في السابق كليبات دراما وحب وغرام وغير ذلك وأحببنا ان نقدم هذه المرة عملاً يحمل رسالة والحمدلله نجحنا وقدمنا عملاً مميزاً.

■ فترة الصيف كانت حافلة بالنشاطات بالنسبة اليك، اخبريني عنها وعن جديدك...

- الحمدلله "صيفيتي" كانت موفقه خصوصاً وان "بخاف اعشقك" لقيت النجاح وما زالت، وأحييت عدداً من الحفلات في موناكو باريس والمغرب ومصر والعديد من المهرجانات وحاليا احضر لأغنية خليجية جديده سأصدرها قريباً وسأصورها خارج لبنان بتقنيات تصويرية واخراجية عالية وستكون لي عدة "لوكات" فيها كالعادة. وكذلك أحضر ترتيله للقديس شربل الذي يغرقنا بنعمه الكثيرة دائماً وسبق أن قدمت ترتيله للقديسه رفقا...

■ نحن اليوم في عصر السرعة، هل يكفي ان يصدر الفنان اغنيات منفردة بفترات متباعدة؟...

- اغنية واحدة لا تكفي ولكن انا اصدرت "حبي مش حكي" ولم يكن قد مر على اصدارها عام واحد حتى اصدرت "بخاف اعشقك" ولكنني أحضر لألبوم كامل وخلال ذلك احب ان اصدر اغنيات "سينغل" لكي لا ابتعد عن الساحه الفنيه وعن جمهوري.

■ وايضا في عصر الصورة، كم اهمية ان تحافظ الفنانة على تألقها ومظهرها، علماً انك ضد عمليات التجميل ومن الفنانات القليلات جداً اللواتي يفصحن عن عمرن الحقيقي ...

- الحفاظ على الصورة اصبح من ضروريات الحياة اليوم بالنسبة الى الانسان بشكل عام فكيف الحال اذا كان هذا الانسان فناناً. الفنانة تضطر الى ذلك بدرجة اكبر خصوصاً وأنها دائماً تلتقي بالناس الذين يحبونها ويحبون ان يلتقطوا الصور معها، وعليها أن تكون مثالا للصورة الحلوة، وعليها ايضاً أن تهتم بنوعية أكلها لكي لا تسمن ومن أجل الحفاظ على صحتها، أما بالنسبة الى عمليات التجميل فيبدو أنه يتم فهمي بشكل خاطئ فأنا لست ضد عمليات التجميل بل ضد عمليات التشويه فقط. بمعنى ان لو اي شخص احس بأنه بحاجة الى عملية تجميل لأنفه او لأي شيء أخر يحسن له مظهره فأنا لست ضد ذلك ولكنني ضد العمليات التجميلية التي تلغي هوية الشخص وتجعل الكل يشبه بعضه البعض.من ناحيتي أشعر والحمدلله أنني لست بحاجة الى التجميل فأنا راضيه عن نفسي ولكن عندما اشعر بأنني بحاجه للتجميل لن اتردد ابدا بالفعل والقول لأن التجميل ليس شيئاً معيباً. وبالنسبه ألى عمري فلماذا قد اكذب حوله او اخفيه، فأنا بشر ومثلي مثل كل البشر أفرح وأحزن وأتأثر وايضاً اكبر في العمر. لكل عمر جماله وانا اليوم أعيش مرحلة حلوة من حياتي اذ يكفي أنني ناضجة وأعرف جيداً ما الذي أريده .

■ يقال ان الزواج مقبرة الفن. ولكن انت ممن اثبتن العكس لأنك ناجحة فنيا وعائليا كم تجدين صعوبه لكي توازني ما بين الفن والامومه ولا تقصري في الاثنين معاً؟

- بصراحة الامر صعب ولكن عندما قررت ان انجب ابني عشت الحمل والامومة بكل مراحلهما بفضل والدتي التي ساعدتني والحاضنة، والزواج يكون بمثابة مقبرة للفنان عندما لا يعرف كيف يوزع وقته ويديره بشكل صحيح وانا الحمدلله عرفت كيف افعل ذلك وكيف اوازن ما بين الفن والامومة ولا شك في ان الفضل في ذلك يعود ايضاً الى زوجي فهو فنان ايضاً ويفهمني ويدعمني دائماً.

■أخبريني عن ابنك ايلي...

- ماذا اخبرك عنه. هو بنظري أطيب ولد، حمى الله اولاد كل الناس، هو طيب ومهضوم ولديه ميولاً فنية كبيرة مثل والديه، ويسمع لكبار الفنانين متل بتهوفن وموزارت وغيرهما ويتمتع بأذن موسيقية. هو حياتي كلها.

■ لو اصبحب نائبة ما هي الوزارة التي تختارينها ولماذا؟...

- لو صرت نائبة لأخترت وزارة البيئة لأن لبنان من اجمل بلدان العالم وفيه معالم سياحية كتيرة يمكن ان نجني ثروات هائلة من خلالها. حرام علينا لأننا لا نعرف كيف نحافظ عليه وكيف نتصرف مع موارده "نحنا عم ننزعو للبنان وعم نزعلو منا" وانا حزينة جداً فهل يعقل ان بحرنا أصبح ملوثاً وبتنا نخشى ان نشرب من "مياه الشرب"؟! هل يعقل أن نفعل بوطننا ما نفعله به، "طول عمرو لبنان أغنى بلد ببيئته" وانا تناولت موضوع الطبيعة والارض في كليبي الاخير واتمنى ان نضع كلنا ايدينا بإيدي بعضنا البعض لكي يعود لبنان كما كان.